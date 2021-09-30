Haberler

Avrupa Ligi Haberleri

Galatasaray - Marsilya maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray - Marsilya maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray, UEFA Avupa Ligi'nde bugün Marsilya ile karşılaşacak. Maçı izlemek isteyenler ise "Galatasaray - Marsilya maçı ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.