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- Galatasaray - Marsilya maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
Galatasaray - Marsilya maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 11:37
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.
Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kayıp vermek istemiyor.
UEFA'da Marsilya'yı yenerek yoluna devam etmek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri, 3 puan için mücadele edecek.
Temsilcimizin maçını izleyip, destek olmak isteyenler ise muhtemel 11'lerin belli olup olmadığını araştırıyor.
Futbolseverler, "Galatasaray - Marsilya maçı ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki,Galatasaray - Marsilya maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar....
GALATASARAY-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
- Marsilya: Pau Lopez; Luan Peres, Duje Caleta-Car, William Saliba; Boubacar Kamara, Gerson, Valentin Rongier; Matteo Guendouzi; Cengiz Under, Konrad de la Fuente, Dimitri Payet
- Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne