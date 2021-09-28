Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde istediği çıkışı yakalayamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte maça dair detaylar...

Fatih Terim yönetiminde 2021-2022 sezonuna başlayan Galatasaray, Süper Lig'de istediği çıkışı elde edemedi.

Ligde 10. sırada olan sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 2-1 kazandı ve moral buldu.

Ligdeki bu gidişe dur demek ve üst sıralara çıkmak isteyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'de ise Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray, Marsilya'nın evinde 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Temsilcimizi desteklemek isteyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin detayları araştırıyor.

Peki, Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

MARSİLYA - GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya - Galatasaray mücadelesi 30 Eylül saat 22:00’de, Stade Velodrome’de oynanacak.

Karşılaşma Exxen platformundan yayınlanacak. Platform şifreli olduğu için, sadece üyesi olanlar karşılaşmayı izleyebilecek.

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