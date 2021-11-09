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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? Aslan'ın UEFA çıkarması...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? Aslan'ın UEFA çıkarması...

Süper Lig'de iyi bir grafik çizen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de adından söz ettiriyor. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?