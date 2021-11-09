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    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? Aslan'ın UEFA çıkarması...

    Süper Lig'de iyi bir grafik çizen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de adından söz ettiriyor. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 21:23
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 23:11
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    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? Aslan'ın UEFA çıkarması...

    Fatih terim ve Burak Elmas yönetiminde yeni sezona başlayan Galatasaray, inişli-çıkışlı grafiğini yukarı çevirmeyi başardı.

    Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar elde etmeye başlayan Galatasaray, taraftarının beğenisini kazanıyor.

    UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı maçları gollü geçen Aslan, grubu lider olarak kapatmak ve yoluna devam etmek istiyor.

    Taraftarlar ise takımlarının başarılarını takip ederken, bir yandan ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki puan durumunu araştırıyor.

    Galatasaraylılar, "Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" sorusunu gündeme  getirdi.

    Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte detaylar...

    GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

    Sarı - kırmızılılar gruplarda geride bıraktığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet 1 beraberlik almayı başardı.

    İyi bir ivme yakalayan Galatsaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda bulunuyor.

    Sarı-kırmızlı ekibin 8 puanı bulunurken, Fatih Terim'in öğrencileri yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? Aslan ın UEFA çıkarması... #1

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? Aslan ın UEFA çıkarması... #2

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