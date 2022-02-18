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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim sayesinde UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir başarı yakalayan Galatasaray'ın, maçları ne zaman oynayacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?