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    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fatih Terim sayesinde UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir başarı yakalayan Galatasaray'ın, maçları ne zaman oynayacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 11:38
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    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fatih Terim sayesinde UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir başarı elde eden Galatasaray, Süper Lig'de ise kötü günler geçiriyor.

    Süper Lig'de üst üste aldığı yenilgiler nedeniyle küme düşme hattına kadar gelen sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçını fırsata çevirmek istiyor.

    Bu maçla yeniden çıkışa geçmek isteyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna devam etmenin derdinde.

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstereceği karşılaşmaları merak edenler, zamanını araştırmaya başladı.

    Toparlanmak ve yeniden kaybettiği kanı geri kazanmak isteyen Galatasaray'ın taraftarlarını mutlu etmesi bu maçlara bağlı...

    Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    GALATASARAY'IN UEFA  AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

    Galatasaray, play-off turunu geçen 8 takımdan birine rakip olacak ve rakipler Avrupa Ligi son 16 turu kurasının ardından belli olacak.

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurası ise 25 Şubat Cuma günü çekilecek. Çekilen kuranın ardından rakiplerle birlikte maç takvimi belli olacak.

    Maçların zaman ve saati kuranın ardından belli olacak. Karşılaşmalar Exxen platformundan yayınlanacak.

    Galatasaray ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MUHTEMEL RAKİPLER

    • Kızılyıldız Eintracht
    • Frankfurt
    • Bayer Leverkusen
    • Olympique Lyon
    • AS Monaco
    • Spartak Moskova
    • West Ham United.

    SON 16 PLAY-OFF TURU

    • Barcelona - Napoli
    • Borussia Dortmund - Glasgow
    • Rangers Sevilla - Dinamo Zagreb
    • Red Bull Leipzig - Real Sociedad
    • Zenit - Real Betis
    • Sheriff - Braga
    • Atalanta - Olympiacos
    • Porto - Lazio.

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