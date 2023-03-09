Gent - Başakşehir maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Gent kentindeki Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak. Gent - Başakşehir maçını Exxen canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Gent: Roef, Castro, Montes, Piatkowski, Ngadeu, Ngadjui, Fortuna, Kums, De Sart, Fofana, Hong, Cuypers, Orban
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Berkay, Karzev, Mahmut, Januzaj, Okaka, Serdar