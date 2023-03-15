Gift Orban, 4 dakikada Başakşehir'i yıktı Başakşehir'in Gent'e 4-1 kaybederek Konferans Ligi'ne veda ettiği maçta yaptığı hat-trick ile dikkatleri çeken Gift Orban, Avrupa kupaları tarihinde üç gole en hızlı ulaşan isim oldu.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir ile Hein Gent, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ghelamco Arena'da oynanan ilk mücadele 1-1 sona ererken, ikinci mücadele temsilcimiz Başakşehir’in 4-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi. Böylelikle Başakşehir, turnuvaya son 16 turunda veda ederken Belçika ekibi Gent çeyrek finale yükseldi. Orban 4 dakika için hat-trick yaptı Gent'in galibiyet golleri; 31, 32 ve 34. dakikalarda Gift Orban ve 37. dakikada Hugo Cuypers'den geldi. Temsilcimizin tek golünü ise 88. dakikada Adnan Januzaj kaydetti. Gent'in 20 yaşındaki oyuncusu, temsilcimiz Başakşehir'in ağlarına 4 dakikada 3 gol attı. Orban, böylelikle Avrupa kupaları tarihinin en hızlı hat-trick’ine imza attı. Gent, yeni transfer etti Ocak 2023'te Norveç ekibi Stabaek Fotball'dan transfer edilen oyuncu formuyla dikkatleri çekiyor. Gent'in 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu, Belçika temsilcisiyle bugüne dek 9 maça çıktı. Nijeryalı forvet bu maçlarda 12 gol atma başarısı gösterdi.