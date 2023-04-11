Halil Umut Meler, Juventus - Sporting maçına atandı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Juventus'un evinde Sporting CP ile oynayacağı karşılaşmada görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Juventus'un, sahasında Sporting CP ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde İtalya Serie A takımlarından Juventus, 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'de Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

VAR'da Fransız hakem olacak

Juventus-Sporting CP maçında VAR koltuğunda Fransız hakem Jerome Brisard, AVAR'da da Abdulkadir Bitigen oturacak.