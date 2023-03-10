İspanyol polisi, Fenerbahçe taraftarlarına saldırdı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'de takımını desteklemek için maça giden sarı-lacivertli taraftarlar, İspanyol polisinin coplu saldırısına uğradı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu Avrupa mücadelesinde Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı ve İspanya'ya giderek mücadeleyi tribünden takip etti.

Copla saldırdılar

Yaklaşık 1000 Fenerbahçe taraftarının takip ettiği mücadelede İspanyol polisi, tribünde maçı izleyen taraftarlara saldırdı.

İspanyol polisi, maça girerken Fenerbahçe taraftarının ayakkabılarına kadar çıkartırken, maç esnasında ise copla saldırıda bulundu.