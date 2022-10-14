Jesus tarihe geçti: En erken gruptan çıkan hoca

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. maçında AEK Larnaca'yı mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus bu performans ile tarihe geçti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4'üncü haftasında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı 2-1 yendi ve üst tura çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gösterdiği performansla en erken gruptan çıkan teknik adam olarak Fenerbahçe tarihine geçti.

Fenerbahçe, grupta mağlubiyet yaşamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda birlikte yer aldığı Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile oynadığı 4 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Sarı-Lacivertliler, Rennes deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe bu süreçte Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0 ile 1-2'lik skorlarla devirdi.

B Grubu'nun en golcü takımı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ön elemelerinde oynadığı 4 maçta da mağlup olmamıştı. Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçlarla birlikte ilk 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun en golcü takımı unvanının sahibi oldu.

Fenerbahçe, Avrupa'da 8 maçtır yenilmiyor

Jorge Jesus, yönetiminde Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı.

Fenerbahçe, ilk kez dördüncü maçlar sonunda gruptan çıktı

AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.