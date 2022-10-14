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    Jesus tarihe geçti: En erken gruptan çıkan hoca

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. maçında AEK Larnaca'yı mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus bu performans ile tarihe geçti.
    • 14.10.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 12:19
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    Jesus tarihe geçti: En erken gruptan çıkan hoca

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4'üncü haftasında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı 2-1 yendi ve üst tura çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gösterdiği performansla en erken gruptan çıkan teknik adam olarak Fenerbahçe tarihine geçti.

    Fenerbahçe, grupta mağlubiyet yaşamadı

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda birlikte yer aldığı Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile oynadığı 4 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

    Sarı-Lacivertliler, Rennes deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe bu süreçte Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0 ile 1-2'lik skorlarla devirdi.

    Jesus tarihe geçti: En erken gruptan çıkan hoca #1

    B Grubu'nun en golcü takımı

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ön elemelerinde oynadığı 4 maçta da mağlup olmamıştı. Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçlarla birlikte ilk 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun en golcü takımı unvanının sahibi oldu.

    Jesus tarihe geçti: En erken gruptan çıkan hoca #2

    Fenerbahçe, Avrupa'da 8 maçtır yenilmiyor

    Jorge Jesus, yönetiminde Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı.

    Jesus tarihe geçti: En erken gruptan çıkan hoca #3

    Fenerbahçe, ilk kez dördüncü maçlar sonunda gruptan çıktı

    AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.

    Jesus tarihe geçti: En erken gruptan çıkan hoca #4


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