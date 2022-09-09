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    Joao Pedro, Kiev savunmasını zorladı

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, Dinamo Kiev maçında skor katkısı yapmasa da güzel oyunuyla yine taraftarı mest etti.
    • 09.09.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 11:36
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    Joao Pedro, Kiev savunmasını zorladı

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Joao Pedro, Kayserispor karşısında ilk kez 11'de görev yapmış, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

    Joao Pedro, dün yine 11'deydi. Tecrübeli oyuncu, belki Dinamo Kiev maçında skor katkısı yapmadı ancak güzel oyunuyla yine taraftarı mest etti.

    Rakip savunmaya zor anlar yaşattı

    Pedro, neredeyse ayağına gelen her topta rakip savunmaya zor anlar yaşattı, attığı şık paslarla arkadaşlarının tehlike yaratmasını sağladı.

    Sakatlıktan çıkan ve fiziken henüz tam anlamıyla hazır olmayan Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcu, 69'da kenara geldi.

    Joao Pedro, Kiev savunmasını zorladı #1


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