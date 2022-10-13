Joao Pedro: Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Joao Pedro, AEK Larnaca karşılaşmasını değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu. Georgios Karapatakis'te oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro, AEK Larnaca galibiyeti sonrası görüşlerini aktardı.

"Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz"

Pedro, "Zor bir maç oldu. Rakip de saha içerisinde fazlasıyla savaştı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla maç oynuyoruz, yoğun bir dönemden geçiyoruz. Bugün de bizim için önemli bir maçtı. Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz. Önemli olan 3 puandı." dedi.

"Önemli olan bu şekilde devam etmek"

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmalarını da değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, "Bu maraton içerisinde önemli maçlara çıkacağız. Şu anda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Önemli olan bu şekilde devam etmek." diye konuştu.