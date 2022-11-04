Jorge Jesus: Avrupa Ligi'nin en iyi takımları arasındayız

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 yendi. Maç sonu Portekizli teknik adam Jorge Jesus konuştu. Jesus,"Avrupa Ligi'nin en iyi takımları arasındayız." dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Polonya'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Avrupa Ligi'nin en iyi takımları arasındayız"

Jorge Jesus, "Teknik direktör olarak mutluyum. Takım son 16 turuna kaldı. Avrupa Ligi'nin en iyi takımları arasındayız. Fenerbahçe'nin kimliğini Avrupa'da duyurmak adına önemli bir iş başardık. Oyuncularım harikaydı. Akıllı bir oyun sergilediler. Kazandık ve puan farkıyla lider olduk." dedi.

"UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak bir kadromuz yok"

Öncelikli hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu söyleyen Jesus, "Playoff oynamayacağız. Bu çok önemli. Takım artık yorgunluk limitinde. 3 günde 1 maç yapmaktan ötürü yorgunluk sınırındayız. 1 tur oynamadan geçmek bizim için bu açıdan çok önemliydi. UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak bir kadromuz yok. Bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu. İyi bir kura şansı olursa 1 tur daha atlayabiliriz. Şu an en iyi takımlar kaldı. Dolayısıyla işler biraz daha zor olacak." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu için ülke sıralaması için çok önemli"

Ülke puanını değerlendiren Jesus, "Türk futbolu için ülke sıralaması için çok önemli. Ayrıca, takımların kendi sıralaması için de çok önemli. Türkiye'nin sıralaması, Avrupa ve Konferans Ligi'nde alınan puanlarla birazcık iyileşti. Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynayarak gitmesi söz konusu.

Bunu değiştirmek için Avrupa'da alınacak puanlar çok önemli. Bütün Türk takımları alabildiği kadar puanlar aldı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye şampiyonunun eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi önemli." dedi.

"Taktiksel anlamda öğreneceği şeyler var"

Arda Güler hakkında konuşan Jorge Jesus, "Arda Güler henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor, henüz kırılgan. Fiziksel olarak gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda öğreneceği şeyler var.

Onun üzerine baskı yüklemememiz ve olmadığı şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor. Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak. Buna hiç şüphe yok." ifadelerinde bulundu.