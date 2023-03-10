Jorge Jesus: Daha bitmedi Sevilla'ya karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Jorge Jesus, "İlk yarıda harika oynadık. Sevilla'nın ilk yarıda bir pozisyonu dahi yoktu ama biz 3-4 tane net poziyon kaçırdık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Jorge Jesus yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Jorge Sampaoli’nin ekibi Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus 90 dakikayı değerlendirdi.

"Bugünün özeti, ilk yarıda saklıydı"

Jesus, tecrübeli bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

"Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'den çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bugünün özeti, ilk yarıda saklıydı. İlk yarıda harika oynadık. Sevilla'nın ilk yarıda bir pozisyonu dahi yoktu ama biz 3-4 tane net poziyon kaçırdık."

"Daha bitmedi"

Oynanacak 1 maçın daha olduğunu belirten Jorge Jesus, şunları söyledi:

"Avrupa Ligi'nde bu pozisyonları atamazsanız kazanmanız mümkün olmuyor. İkinci yarı takım biraz konsantrasyonunu kaybetti. Yediğimiz golden bir tanesi taçtan geldi. Biz bugün tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik ama 1 maç daha var. Hala şansımız var. 2-0 istediğimiz sonuç değildi, bu maçın hakkı da değildi. Kendi stadımızda bugünkü ilk yarı gibi oynarsak bu sefer goller atacağımızı düşünüyoruz. Tur, başladığımız kıyasla daha zor... Ancak daha bitmedi."

"Samet iyi bir performans sergiledi"

Jorge Jesus, Samet Akaydın'ı beğendiğini belirtti.

"Samet iyi bir performans sergiledi. 90 dakika boyunca iyi oynadı takım. Samet daha önce oynamamıştı Avrupa'da. Takımdaki oyuncuların tecrübe eksikliği var ama Samet iyi oynadı. Umarım sonraki maçlarda da bu performansını gösterir. 2-0, iyi bir skor değil. Hala umudumuz var. Biliyoruz ki, Sevilla çok daha tecrübeli bir takım. İlk yarı pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik."

"Negatif veya pozitif özel bir durum olmadı"

Arda Güler hakkında konuşan Jesus, şunları söyledi:

"Arda Güler son bölümde girdi oyuna. Çok fazla dakika kalmamıştı. Bu şekilde gelişmesi gerekti. Negatif veya pozitif özel bir durum olmadı. Diğer bütün oyuncular gibi kendi oyununu oynadı."

"İnanıyoruz"

Jesus, son olarak şu açıklamayı yaptı: