Petrol
94.23
1.14%
Euro
18.2351
0.23%
Dolar
18.24
-0.05%
Altın
995.38
-0.37%
Borsa
3447
0.00%
Bitcoin
365.498
-2.26%
BTXN Coin
6.21
-8.00%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Jorge Jesus: Grubun favorileri Dinamo Kiev ile Rennes

    Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Rennes maçı öncesi yaptığı açıklamada zor bir maç beklediklerini ifade etti.
    • 14.09.2022 - 21:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jorge Jesus: Grubun favorileri Dinamo Kiev ile Rennes

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fransız ekibi Rennes'e konuk oluyor.

    Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus zorlu mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Grubun favorilerinin Dinamo Kiev ve Rennes olduğunu vurgulayan Jesus, "Zor bir maça çıkacağız, zor bir maç bekliyoruz. Fransa hem kulüpler hem milli takımlar konusunda çok üst düzey. Bana göre bu grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Yarın buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Şu ana kadar düşüncem bu şekilde. Onların favori olduğu yönünde. Tabii ki maçlardan sonra bu durum değişebilir. Puanlar kazandıktan sonra maçlar kazandıktan sonra bu durum değişebilir ancak şu an grubun favorisi onlar." ifadelerini kullandı.

    "Bize problem çıkaracaklardır"

    Jesus açıklamalarının devamında, "Rakibimizin mükemmel oyuncuları var. Ligde altıncı sıradalar. Muhakkak bize sahada problem çıkaracaklardır. Biz de buna karşılık vermeye çalışacağız. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar. Umarım takımım gerekeni yapıp iyi bir performans sergileyecektir."

    "Rennes teknik direktörünün iyi ve ilginç bir kariyeri var ama yarın oyuncular karşı karşıya gelecek. Hocaların konumu değerli ancak oyuncuların da değerli. Onlar da tıpkı bizim gibi kadroda birçok değişiklik yapıyorlar. Yarın da bu durum böyle olacak.

    Yarın stadyumda sayıca çok fazla taraftarımız olamayacak. Biz çok isterdik ama Rennes sorumlularının aldığı bir karar bu. Burada çok fazla Fenerbahçe taraftarı var, onların desteğini isterdik ama yapacak bir şey yok. Demek ki Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacak paraya ihtiyacı yok" dedi.


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Oğulcan Engin’den sevgilisi Miray Daner’e hediye
    Magazin

    Oğulcan Engin’den sevgilisi Miray Daner’e hediye

    Çatışmaların ardından AB ile görüştü
    Dünya

    Çatışmaların ardından AB ile görüştü

    Görüş Bildir