Jorge Jesus: Grubun favorileri Dinamo Kiev ile Rennes

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Rennes maçı öncesi yaptığı açıklamada zor bir maç beklediklerini ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fransız ekibi Rennes'e konuk oluyor.

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus zorlu mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grubun favorilerinin Dinamo Kiev ve Rennes olduğunu vurgulayan Jesus, "Zor bir maça çıkacağız, zor bir maç bekliyoruz. Fransa hem kulüpler hem milli takımlar konusunda çok üst düzey. Bana göre bu grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Yarın buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Şu ana kadar düşüncem bu şekilde. Onların favori olduğu yönünde. Tabii ki maçlardan sonra bu durum değişebilir. Puanlar kazandıktan sonra maçlar kazandıktan sonra bu durum değişebilir ancak şu an grubun favorisi onlar." ifadelerini kullandı.

"Bize problem çıkaracaklardır"

Jesus açıklamalarının devamında, "Rakibimizin mükemmel oyuncuları var. Ligde altıncı sıradalar. Muhakkak bize sahada problem çıkaracaklardır. Biz de buna karşılık vermeye çalışacağız. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar. Umarım takımım gerekeni yapıp iyi bir performans sergileyecektir."

"Rennes teknik direktörünün iyi ve ilginç bir kariyeri var ama yarın oyuncular karşı karşıya gelecek. Hocaların konumu değerli ancak oyuncuların da değerli. Onlar da tıpkı bizim gibi kadroda birçok değişiklik yapıyorlar. Yarın da bu durum böyle olacak.

Yarın stadyumda sayıca çok fazla taraftarımız olamayacak. Biz çok isterdik ama Rennes sorumlularının aldığı bir karar bu. Burada çok fazla Fenerbahçe taraftarı var, onların desteğini isterdik ama yapacak bir şey yok. Demek ki Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacak paraya ihtiyacı yok" dedi.