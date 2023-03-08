Jorge Jesus: Kimse bana fikir veremez Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile oynanacak mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, asıl amaçlarının Süper Lig şampiyonluğu olduğunun bir kez daha altını çizdi.

"Güçlü ve bu kupada tarihi yeri olan bir takıma karşı oynayacağız. İyi kadroya sahip, güçlü bir takımlar. Ancak bizim de bu turu geçecek gücümüz var. Üçüncü kez Avrupa Ligi Finali oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğim finallerden biri Sevilla karşısındaydı. Bu turu geçersek çeyrek finale kalacağız. Kura şansımız olursa, her şey olabilir diye düşünüyorum."

"Süper Lig asıl amacımız"

"Son 16 turuna kalırken iyi bir performans sergiledik. Hangi maçta hangi sistem en iyisi ise onunla oynadık. Yarın oynayacağımız sistem de daha önce oynadığımız bir sistem olacak. Biz bu turnuvanın favorilerinden biri değiliz ama adım adım şansımızı arttırabiliriz. Asıl hedefimiz Süper Lig'i kazanmak ancak Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

"Batshuayi kadroda olacak"

"Şu anda Süper Lig'i kazanmak için Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor. Geri kalanıyla ilgili pek yorum yapmak istemiyorum. Benim düşüncelerim, bana aittir. Kimse bana bir fikir vermez



Şu anda takımda tek sakat oyuncu var; Luan Peres. Bir sıkıntı olmazsa Michy Batshuayi, Sevilla maçında kadroda olabilecek."

"Kimse bana fikir veremez"

Sevilla oyuncuları baskı altında oynamaya alışkınlar. Her zaman büyük takımlarda oynadılar. Onlar için gururları çok önemli. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir. 6-1 kaybettiler ama benim için bir gösterge değil bu. Ateşli bir atmosfer bizi bekliyor.



Bugün Avrupa Ligi maçını konuşmak için buradayız. Ligi konuşmak için vaktimiz olacak. Şu an iki büyük takım yarışıyor. Geri kalanı için yorum yapmayacağım. Düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana fikir veremez."

Play-off sistemi istiyor

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Jesus, lig sonunda ilk 4 takım için play-off oynamalı fikrini sunmuştu.