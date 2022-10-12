Jorge Jesus'tan AEK Larnaca açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında zor bir maç beklediklerini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'ya konuk oluyor.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç beklediklerini ifade eden Jesus, "Yarın zor bir maç bekliyoruz. Çünkü rakibimizin gruptan çıkma ihtimali var ve oynadığı maçlarda iyi sonuçlar aldılar. Gruptan çıkabilmek adına galibiyet umuyoruz ama zor bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

"Üç günde bir maç oynamanın sonucu bu"

Eksik oyunculara dikkat çeken Jesus, "Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da Avrupa ve ligde mücadele etmenin sonucu. Üç günde bir maç oynamanın sonucu böyle olabiliyor. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bıraktık. Yarın maça fiziksel olarak müsait olan oyuncularla başlayıp kazanmak istiyoruz." dedi.

"Maça politik bakmıyoruz"

Attila Szalai ve Michy Batshuayi'nin son durumuGrupta her takımın iddiasını sürdürdüğünü söyleyen Portekizli, "Grubumuz dengeli bir grup. Herkesin şansı devam ediyor. Biz de galip gelirsek büyük bir adım olacak. İyi bir sonuç alıp belki de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Biz bu maça yalnızca sportif çerçevede bakıyoruz, politik çerçevede bakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Batshuayi'nin durumu ne olur bilmiyorum"

Attila Szalai ve Michy Batshuayi'nin durumuyla ilgili konuşan Jesus, "Şu bir gerçek, Luan Peres'in sakatlığı Attila Szalai için rotasyon yapmamızı zorlaştırdı. Her maçta oynadı ve onu dinlendirmek için de maçlar bulacağız. Son kararımı yarın vereceğim. Maçlara ve antrenmanlara göre karar vermeye çalışıyorum. Batshuayi hastalandı. Takımla beraber burada. Yarın durumu ne olacak, bilemiyorum. Yarınki duruma göre kadroda yer alacak." dedi.

"Bizim için en zor maç, bir sonraki maç"

Maç maç baktıklarını söyleyen Jesus, "Avrupa Ligi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Geçmişe kıyasladığımızda daha güçlü takımlar var. Biz Avrupa takımı kimliğini yeniden kazanmak istiyoruz. Öncelikle Avrupa'daki imajımızı toparlayabilmek. Biz maç maç bakıyoruz. Bizim için en zor maç, bir sonraki maç." dedi.