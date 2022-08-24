Jorge Jesus'tan Austria Wien maçı öncesi açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan Willian Arao, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın oynanacak Austria Wien maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçı öncesinde, orta saha oyuncusu Willian Arao ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Sarı-lacivertliler için Avrupa maçlarının önemli olduğunu vurgulayan Jorge Jesus "Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık. Ama bu garanti değil. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Gruplara kalırsak eğer 4. torbadan katılacağız. Zamanla 1. torbada olmamız gerekiyor. Sıralamamızı yükseltmek için bu maçlar çok önemli" dedi.

"Büyük takımların bu kulvarlara alışık olması gerekir"

Yabancı sınırıyla ilgili soruyu cevaplayan Jorge Jesus "Türkiye Ligi'nde olan ve alışmam gereken bir problem. Portekiz'de olsa yabancı sınırı yoktu. Avrupa maçlarında bu açıdan daha rahatız. Kurallar daha farklı. Bir karar vermemiz gerek. 2 hafta süremiz var. Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Novak, Lemos, Berisha katkı verdiler. Elimizde fazla opsiyon olmasını sağladılar. Eğer büyük bir takımsanız Avrupa arenasında olmanız gerekir. Büyük takımların bu kulvarlara alışık olması gerekir. Her maç 5-6 oyuncu değişsek de kalitemiz düşmüyor. Bundan memnunum." açıklamasını yaptı.

"Kendimi geliştiriyorum"

Futbola bakışı hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Benim futbola bakış açıma göre; tek bir yol yoktur. Futbol diğer sporlar gibi çok gelişiyor. Takımlar maç içinde sürekli sistem değiştiriyor. Bunu futbolda anlayamayan hoca gelişemez, anlayamayan oyuncu ortalamanın üstüne çıkamaz. Her geçen gün sistemi kullanma durumumuz iyiye gidiyor. Teknik adamlar oyunculara göre birden fazla sistem belirler. 30 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Kendimi geliştiriyorum. Futbolda yaratıcılık çok önemli. Oyuncular da yetenekleriyle doğarlar, antrenman yaparak gelişirler. Antrenörlük okulda öğrenilen bir şey değil. Herkesin kendi metodu var. Ben de yaratıcı olmaya çalışıyorum. Rakipleri anlayıp takımı hazırlamaya çalışıyorum. Türkiye Ligi'nde bireysel olarak her takımda kaliteli oyuncular var." dedi.





"Ben isterim ki hiç bir oyuncu ayrılmasın"

Transfer iddialarıyla ilgili soruyu cevaplayan Jesus "Szalai ve Samuel'e gelen bir teklif olup olmadığı konusunda bilgim yok. Kim konusunda yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ben isterim ki hiçbir oyuncu ayrılmasın. Ama transfer sezonu kapanmadan önce kararlar almamız gerekecek. Bizim için önemli oyuncular. Teklif konusunda herhangi bir bilgim yok" açıklamasını yaptı.

"Bireysel performanslar forvet takviyesi isteğimizi değiştirmeyecek"

Forvet transferi ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik direktör şöyle devam etti: "Kadro planlamamızda 5 forvete ihtiyacımız vardı. Şu an elimizde 4 forvet var. Bireysel performanslar forvet takviyesi isteğimizi değiştirmeyecek. Bir forvetin gelmesi bizi olumsuz etkilemez. Çalıştığımız takımlardaki forvet oyuncuları o ligde en çok gol atan oyuncular oldu. Cardozo da örnektir, Trabzonspor'da da oynadı. Valencia çok hızlı bir oyuncu. Kendisi kariyerinde bir adım daha atlamak istedi. Ekvador Milli Takımı'ndan erken döndü, iyi durumda." dedi.

"Takımıma alıştım"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Willian Arao "Sahadaki görevlerimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Zaman zaman stoperlerin arasında, bazen önündeyim. Önemli olan takımın kazanması ve gol yemememiz. Takımıma alıştım, bu lige de alışıyorum. Dile de alışmaya çalışıyorum. Öreneceğim. Bir an önce adapte olmak için takım arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor" dedi.

Arao ayrıca "Ligde çok fazla kontra ataktan goller oluyor. Biz ofansif bir oyun oynuyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçta dikkatli olmalıyız, özellikle Wien maçında" ifadelerini kullandı.