Jorge Jesus'un Rennes'i yenme planı

Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus, önde basma taktiğiyle rakip Rennes'i bunaltarak grup liderliğini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki en kritik karşılaşması olan Rennes maçı öncesinde teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularına isteklerini anlatmaya devam ediyor.

Taktikleriyle rakiplerini şaşırtan Portekizli hoca, Rennes maçında topu rakibe vermeyi düşünmüyor.

"Rakibin dengesini bozun"

İlk maçta 2-0'dan 2-2 yapan sarı-lacivertliler, baskıyı artırarak Fransızları bozguna uğratmak istiyor. Jorge Jesus da yaptığı taktik idmanlarıyla futbolcularından önde basmalarını ve stoperlerin dengesini bozmalarını istedi.

Diego Rossi'yi kesinlikle ilk 11'de oynatmayı düşünen Jesus, Ermeni asıllı Uruguaylı futbolcunun ani patlamalarından ve hızından yararlanarak pres konusunda da rakibe zor anlar yaşatmasını bekliyor.

Pedro 11'de

Öte yandan Portekizli teknik direktörün, ileri hatta yorgun defansa karşı iyi işler başaran Batshuayi yerine Joao Pedro'ya şans vermesi bekleniyor. Belçikalı forvet, hamle oyuncusu olacak.