Juventus'ta maç toplantısına geç kalan Paul Pogba kadroya alınmadı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Serie A ekiplerinden Juventus, sahasında Bundesliga takımlarından Freiburg'u konuk etti.
Bu Avrupa mücadelesi öncesinde Juventus'ta Paul Pogba krizi yaşandı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz haftalarda geri dönen Paul Pogba, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kararıyla Freiburg maçının kadrosundan çıkarıldı.
"Takıma saygı duyması gerekiyor"
Massimiliano Allegri, Pogba hakkında şunları söyledi:
"Paul önceki gün maç toplantısına geç kaldı ve bu yüzden maç kadrosuna dahil edilmedi. Takıma saygı duyması gerekiyor. Yarınki antrenmanda takıma dahil olacak."
2 maçta oynadı
İtalyan temsilcisine sezon başında geri dönen futbolcu, 28 Şubat'ta Torino ile oynanan maçta 22 dakika süre alırken geçtiğimiz hafta sonu Roma ile oynanan maçta 13 dakika forma giymişti.