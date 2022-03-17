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    Kerem Aktürkoğlu: Sonunu getiremedik

    Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Yorulduğumuz anlarda itici güç oldular. Sonunu getiremedik. Umarım lige daha fazla odaklanıp, ligi en üst noktada bitiririz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 23:29
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    Kerem Aktürkoğlu: Sonunu getiremedik

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, evinde Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

    Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Yorulduğumuz anlarda itici güç oldular. Sonunu getiremedik. Umarım lige daha fazla odaklanıp, ligi en üst noktada bitiririz." dedi.

    Kerem Aktürkoğlu: Sonunu getiremedik #1

    "HARİKA MÜCADELE VERDİK"

    Maçla ilgili sözlerine devam eden sarı-kırmızılı futbolcu "Soyunma odasına 1-0 gidebilirdik. Bazen rehavete kapılıyorsunuz. Maç boyunca yapmadığımız bir hata yaptık. 10 kişiyken gol yedik, tam yerleşmemiştik. Barcelona böyle ufak hataları affetmez. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Harika mücadele verdik. Buralarda da oynayabildiğimizi gösterdik. Artık hedefimiz lig." açıklamasını yaptı.

    Kerem Aktürkoğlu: Sonunu getiremedik #2

    "KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ ŞEKİLDE OYNADIK"

    GS TV'de konuşan Kerem Aktürkoğlu "Talihsiz iki gol yedik. Çok iyi yaptığımız savunmayı bir anlık atayla kimsenin istemeyeceği şekilde yedik. İkinci golde tam yerleşememiştik, bir arkadaşımız tedavi oluyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı nasıl oynanabiliyorsa, kimsenin beklemediği şekilde oynadık. Sonunu getiremedik. Taraftarımıza da teşekkür ederiz. Rakibe de o baskıyı hissettirdiler. Çeyrek finali keşke bir görseydik." ifadelerini kullandı.


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