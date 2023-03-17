Konferans Ligi'nin çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Son 16 turunda temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'i eleyen Fiorentina ve Gent'in rakipleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan Konferans Ligi'nin çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeleri belli oldu. Final Çekya'da gerçekleşecek Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanırken ikinci maçlar ise 20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı final müsabakaları ise 11 Mayıs Perşembe, rövanşları ise 18 Mayıs'ta yapılacak. 2022-2023 Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. Kuraya giren 8 takım şu şekilde oldu: Anderlecht, Gent (Belçika) Fiorentina (İtalya), Lech Poznan (Polonya) Basel (İsviçre) West Ham (İngiltere) AZ Alkmaar (Hollanda), Nice (Fransa). Çeyrek final eşleşmeleri: Lech Poznan - Fiorentina Gent - West Ham United AZ Alkmaar - Anderlecht Basel - Nice Yarı final eşleşmeleri: Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice Gent - West Ham United / AZ Alkmaar - Anderlecht