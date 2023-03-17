Konferans Ligi'nin çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi

İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan Konferans Ligi'nin çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeleri belli oldu.
Final Çekya'da gerçekleşecek
Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanırken ikinci maçlar ise 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Yarı final müsabakaları ise 11 Mayıs Perşembe, rövanşları ise 18 Mayıs'ta yapılacak.
2022-2023 Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.
Kuraya giren 8 takım şu şekilde oldu:
Anderlecht, Gent (Belçika) Fiorentina (İtalya), Lech Poznan (Polonya) Basel (İsviçre) West Ham (İngiltere) AZ Alkmaar (Hollanda), Nice (Fransa).
Çeyrek final eşleşmeleri:
Lech Poznan - Fiorentina
Gent - West Ham United
AZ Alkmaar - Anderlecht
Basel - Nice
Yarı final eşleşmeleri:
Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice
Gent - West Ham United / AZ Alkmaar - Anderlecht