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    Konyaspor ve Başakşehir'in olası rakipleri

    UEFA Konferans Ligi play-off eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.
    • 02.08.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:17
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    Konyaspor ve Başakşehir'in olası rakipleri

    UEFA Konferans Ligi play-off turunda Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

    Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz'u elemesi halinde Play-Off Turu'nda Neftçi PFK - SK Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Fenerbahçe'nin de olası rakibi belli oldu

    Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'ı elemesi halinde Play-OffTuru'nda Lillestrom-Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

    Öte yandan Fenerbahçe, Çekya takımı Slovacko'ya elenmesi halinde UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda AIK - Shkëndija eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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