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Konyaspor ve Başakşehir'in olası rakipleri
UEFA Konferans Ligi play-off eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.
- 02.08.2022 - 15:20
- Güncelleme : 02.08.2022 - 16:17
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz'u elemesi halinde Play-Off Turu'nda Neftçi PFK - SK Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin de olası rakibi belli oldu
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'ı elemesi halinde Play-OffTuru'nda Lillestrom-Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Öte yandan Fenerbahçe, Çekya takımı Slovacko'ya elenmesi halinde UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda AIK - Shkëndija eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.