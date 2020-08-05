Kopenhag-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

Turuncu-lacivertliler, son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.

İLK MAÇI 1-0 KAZANMIŞTIK

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yöneteceği maç 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi bilmişti.

Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayacak. Ayrıca, gollü ve tek farklı mağlubiyetlerde de tur atlayan Başakşehir olacak.

KOPENHAG: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Falk, Zeca, Santos, Stage, Daramy

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, İrfan, Aleksic, Visca, Crivell