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    Kopenhag-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 08:19
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    Kopenhag-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

    Turuncu-lacivertliler, son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.

    İLK MAÇI 1-0 KAZANMIŞTIK

    İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yöneteceği maç 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi bilmişti.

    Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayacak. Ayrıca, gollü ve tek farklı mağlubiyetlerde de tur atlayan Başakşehir olacak.

    KOPENHAG: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Falk, Zeca, Santos, Stage, Daramy

    BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, İrfan, Aleksic, Visca, Crivell

    Kopenhag-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri #1

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