Lokomotiv Moskova - Galatasaray - CANLI SKOR

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor.

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13' Sağ kanattan sıfıra inen Kerk'in ortasında Marcao topu kornere gönderdi.

7' Sağ kanatta hareketlenmek isteyen Yedlin dizine bir darbe aldı ve bir süre yerde kaldı. Oyun hakem atışı ile yeniden başladı.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılan maç, TSİ 22.00'de başladı.

Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

L. Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mohamed