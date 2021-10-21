- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 20:47
- Güncelleme : 21.10.2021 - 20:48
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.
Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
L. Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mohamed