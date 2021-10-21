PSV - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında maçlar devam ederken PSV, Monaco ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise "PSV - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

UEFA Avrupa Ligi maçları tüm heyecanıyla devam ederken, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam kritik karşılaşmalara çıkacak.

Temsilcilerimizin maçlarını izlemeye hazırlanan futbolseverler, bir yandan oynanacak diğer maçları merak ediyor.

Bu kapsamda güçlü takımlar arasında gösterilen PSV, bir diğer güçlü takım olan Monaco ile karşılaşacak.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Futbolu yakından takip edenler, "PSV - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, PSV - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PSV - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi PSV Monaco maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.

Mücadele Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak.Sporseverler bu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.