Rıza Çalımbay: Bütün takım olarak bu maça odaklandık Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fiorentina ile oynanılacak Konferans Ligi maçı öncesinde, Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Fiorentina'yı konuk edecek.

Bu mücadele öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin deneyimli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, basın toplantısında konuştu.

"Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum"

Rıza Çalımbay, maçın kolay olmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Rakibe baktığınızda belki bizim bütçemizin 10 katı daha fazla bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım ama biz bundan önce nasıl güzel şeyler yaptıysak, bu maçta da yapacağız. Maçın ilk yarısı oradaydı şimdi ikinci yarısını oynayacağız. Tabi ki nasıl bir tehlikeli takım olduğunu çok iyi şeyler yapacaklarını biliyoruz. Ona göre de tedbirlerini alacağız. İlk maçtan onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıdık. Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum.

"Bütün takım olarak bu maça odaklandık"

Kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyleyen Çalımbay, şunları dedi: