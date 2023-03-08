Rıza Çalımbay: Fiorentina'ya çok dikkat edeceğiz Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda yarın konuk olacakları İtalyan ekibi Fiorentina karşısında iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk olacak Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç öncesi müsabakanın oynanacağı Artemio Franchi Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Nasıl bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını belirten Çalımbay,

Gerçekten iyi bir takım. Başlarda ligde de istedikleri yerde değillerdi ama son maçlarına baktığınız zaman çok formda bir takımla karşılaşacağız. Onun için her türlü dikkat etmemiz gerekiyor.

dedi.

"Güzel maçlar oynadık, iyi yerlere geldik"

Deneyimli teknik adam, üç senedir Avrupa kupalarında yer aldıklarını hatırlatarak,

Çok güzel maçlar oynadık. İyi yerlere kadar geldik. Tabii ki bu kura çekildiğinde orada zayıf bir takım yoktu. Hepsi kuvvetli takımdı. Dediğimiz gibi çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Özellikle kendi sahalarında da iyi oynuyorlar. Son maçlarına baktığınız zaman çok iyi maçları kazandılar, iyi oynayarak kazandılar.

diye konuştu.

"Milli maç havasında bir müsabaka oynayacağız"

Bu turun ilk yarısının burada, ikinci yarısının Türkiye'de oynanacağını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

Bizim amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmak. Rakip çok disiplinli bir takım olduğu için bizim de aynı şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Çok disiplinli oynanmamız gerekiyor. Çok iyi yönleri olduğu gibi, zaafları olan yerleri de var. Onun için çok dikkatli bir şekilde oynayıp, buradan istediğimiz avantajla dönmek istiyoruz. Bunu yapacak güçte bir takımız. Mutlaka çok iyi şeyler olacaktır, ben takımıma inanıyorum. Çünkü biz buraya grup lideri olarak geldik. Grup lideri olurken gerçekten iyi bir takım olan Slavia Prag'ı geride bıraktık. O da üst düzey bir takımdı. Biz burada milli maç havasında bir müsabaka oynayacağız. Buradan bize avantaj sağlayacak bir skorla gitmek istiyoruz. Tek amacımız o. Takımın gücünü biliyoruz, kendi gücümüzü biliyoruz.

"Deplasmanda daha iyi konsantre olabiliyorsunuz"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grup maçlarında deplasmanda yenilgi almadıklarına işaret eden Çalımbay,

Grup aşamasında tek mağlubiyet aldık, o da kendi sahamızdaydı. Deplasmanda daha iyi konsantre olabiliyorsunuz. Çünkü iyi bir skor yakalamamız gerekiyor. Onun için de herkes burada gücünü gösteriyor. Oyun disiplinimizin en üst düzeyde olmasını sağlıyoruz. Deplasmanlarda çok baskı yediğimiz maçlar da oluyor. Çok iyi defans yaparak onları savuşturuyoruz. Biz hem içeride hem deplasmanda aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz.

değerlendirmesinde bulundu.

"Kapanmak gibi bir düşüncemiz yok"

Çalımbay, kapanıp beraberlik almak gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getirerek,

Biz maçlarda hem defansımızı hem de hücumumuzu yapmaya çalışıyoruz. Hemen hemen oynadığımız bütün deplasman maçlarında da gol attık. Aynı şeyi burada tekrarlamak istiyoruz.

açıklamasını yaptı.

Lig ve Avrupa'daki performans farkı

Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki performansında farklılık olduğunun hatırlatılması üzerine Çalımbay,

Biz kesinlikle hem Avrupa hem ligi birlikte götürmek istiyoruz. Bu en büyük hedeflerimden bir tanesi. Götürebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Ancak şöyle bir şey var; biz burada maç oynuyoruz, 2 gün sonra tekrar İstanbul'a gidip maç oynuyoruz. Yani önce deplasmanda, 3 gün sonra Türkiye'de maç oynuyorsunuz. Böyle bir süreçte sıkıntı oluyor. Oyuncularımızda sıkıntı oluyor, sakatlık oluyor. Bir darbe alsa 2 günde iyileşemiyor.

şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay, Romanya deplasmanında oynadıkları CFR Cluj maçına 3 yedekle çıktıklarını anımsatarak,

O kadar eksikle gittik. O işte ligdeki performansımızı düşürmüş oluyor. Eğer biz Avrupa kupalarına katılmasaydık, şu an bizim puanımız 24 değil de 35-36 olacaktı. Baktığınız zaman iki tarafı götürme şansı zordu sakatlıklardan dolayı.

yorumunu yaptı.

Deprem felaketi nedeniyle ligin durduğuna ve sürenin uzadığına dikkati çeken Çalımbay,

Çok iyi gidiyorduk. Kendimizi toparladık. Alanyaspor ve Beşiktaş'ı yendik. Yolumuzda giderken, Türkiye'de deprem nedeniyle çok üzgün olduğumuz, ağladığımız günler oldu. Deprem nedeniyle lig durdu, süre uzadı. O tempoyu yakalamak için tekrar çalışmanız gerekiyor. Sivas sıkıntılı bir yer o yönde. Ne bir hazırlık maçı yapabildik, ne de hazırlanabildik. Bayağı da kar yağdı. Bu sıkıntıları yaşadığımız için ligde aynı şeyleri yaşadık. Şu anda gayet iyiyiz, toparlandık. Artık önümüze bakıyoruz.

değerlendirmesinde bulundu.

"3 kulvarda da mücadeleye devam etmek istiyoruz"

Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere 3 kulvarda da mücadeleyi sürdürdüklerine işaret eden Çalımbay, şöyle devam etti:

Bunları da götürmek istiyoruz. Bazen hakikaten sakatlık ve yorgunluktan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Yarın burada çok büyük bir güç harcayacağız. Yarın herkes her şeyini verecek. O oyuncu 2 günde kendine gelemez ki. Ondan sonraki maça ya yorgun çıkıyorlar ya da biz onu değiştirmek zorunda kalıyor, başka arkadaşımızı koyuyoruz. İdeal 11'le Avrupa kupası maçlarını oynarken, ikincisine çıkma şansımız olmuyor. İnşallah ligde güzel bir seriyle gidersek, hem Avrupa hem Türkiye Kupası'nda daha iyi oynarız.

"Fiorentina, bütçe olarak 10 katımız"

Fiorentina takımında korktukları bir oyuncu olup olmadığı sorulan Çalımbay,

Biz kimseden korkmuyoruz. Korkacak bir şeyimiz yok. Tabii ki dikkat edeceğimiz bir takım. Özellikle kanatları, orta sahaları, Amrabat olsun, tanıdığımız bildiğimiz oyuncular var. Şimdi baktığımız zaman belki bütçe olarak bizim 10 katımız. Oyuncuları saymamıza gerek yok. Onların bir tane oyuncusuyla biz Sivasspor takımını oluşturuyoruz. Bütçe olarak bizden çok üstün olabilirler. Fiorentina'ya baktığınız zaman, İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Bu sene onlar da bizim gibi sıkıntı yaşamış olabilirler ama iyi takım olduklarını da son maçlarda gösterdiler. Bu maçın bir de rövanşı olduğu için ona göre davranmamız gerekiyor.

yanıtını verdi.

Cofie: "Fiorentina'yı çok iyi çalıştık"

Basın toplantısında yer alan Demir Grup Sivasspor'un Ganalı oyuncusu Isaac Cofie, deprem felaketi nedeniyle lige ara verilmesine karşın, fizik olarak iyi durumda olduklarını belirtti.

Önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Cofie,

Sadece bizim için değil tüm Türkiye için önemli. Depremden etkilenenler için her şeyimizi vereceğiz. Geçen haftaki maç iyi gitmedi ama fiziksel ve zihinsel olarak iyiyiz. Fiorentina'yı çok iyi çalıştık. Fiorentina büyük bir hoca tarafından çalıştırılan önemli bir takım. Maçın gidişatını bireysel olarak değiştirebilecek oyuncuları var. Biz takım olarak mücadele edeceğiz. Onlara zorluk yaratmaya çalışacağız ve eve iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz.

ifadelerini kullandı.