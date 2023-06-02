Roma taraftarı, hakem Anthony Taylor'a saldırdı UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Roma'da taraftarlar, maçın hakemi Anthony Taylor'a saldırmaya çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi finalini Sevilla'ya penaltılarda yenilerek kaybeden Roma'da, maçın hakemi Anthony Taylor büyük bir tepki var.

Özellikle normal sürenin son anlarında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekleyen Roma cephesi, hakem Anthony Taylor'ın "devam" kararı vermesiyle çileden çıkmıştı.

Taylor zarar görmedi

Maçın ardından ailesiyle birlikte Budapeşte şehrinden ayrılmak üzere havalimanına giden Taylor, burada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Romalı taraftarlar tarafından çok büyük tepki gören Taylor ve ailesi, taraftarların saldırı girişiminden güvenlik güçleri sayesinde zarar görmeden kurtuldu.