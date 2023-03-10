Samet Akaydın: İstanbul'da tur atlayan taraf olacağız Sevilla'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de stoper Samet Akaydin, İstanbul'daki maçı kazanarak tur atlayan taraf olacaklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla'ya konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'da tur atlayan taraf biz olacağız"

Talihsiz bir maç olduğunu söyleyen Samet, "Çok talihsiz bir yenilgi aldık. Çok pozisyona girdik. Rakibin pozisyonu yok. Talihsiz bir gol yiyerek ikinci yarıya başladık. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum. İstanbul'da tur atlayan taraf biz olacağız." dedi.

"İlk yarı çok gol kaçırdık"

Turu geçeceklerine inancı olduğunu söyleyen Samet, "Biz bugün takım olarak çok iyi hazırlandık, çok istekliydik. Taraftarımızı sevindirmeyi çok istiyorduk. İlk yarı çok gol kaçırdık. Talihsiz bir gol yedik. Elendik gözüyle bakmıyoruz. İnanıyoruz. Kendi seyircimizin önünde turu geçen taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.