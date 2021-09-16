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    Sarri: Terim, İtalya'da silinmez bir hatıra bıraktı

    Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili yaptığı açıklamada, bu tür maçların muazzam duygular yaşattığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 10:38
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    Sarri: Terim, İtalya'da silinmez bir hatıra bıraktı

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

    Fatih Terim ile ilgili gelen soruya yanıt veren Sarri, "Terim, İtalya'da silinmez bir hatıra bıraktı. Fiorentina'yı yönettiğinde Floransa'da çok sevilen bir teknik direktördü.

    “BU YIL AVRUPA LİGİ DAHA KARMAŞIK OLACAK”

    Onun gibi büyük tüm antrenörleri inceledim. Avrupa Ligi güzel bir organizasyon. Şampiyonluk için çok uzun bir yol var. Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor. Bu yıl Avrupa Ligi geçmişe göre daha da karmaşık olacak." dedi.

    Sarri: Terim, İtalya da silinmez bir hatıra bıraktı #1

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