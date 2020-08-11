Sergen Yalçın: Zor bir kura çektik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PAOK eşleşmesi ve yapılacak transferler hakkında konuştu.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, birçok eksik bölgelerinin olduğunu ve transferin bitmesini beklediğini söyledi.

PAOK'la eşleşmeleri hakkında da konuşan Yalçın, "Bana göre zor bir kura." dedi.

Yalçın konuşmasında şunları aktardı:

"BİRÇOK EKSİK BÖLGE VAR"

"Bugün başlıyoruz. Ayrılan oyuncularımız oldu, kiradan gelen oyuncularımız var. Gelecek, katılacak, oyuncularımız olacak. İhtiyacımız var çünkü çok eksik bölgelerimiz var ama net olan bir şey yok transfer ile ilgili bir şey söyleyemiyorum."

"HIZLANDIRILMIŞ SEZON BAŞI"

"Önümüzde daha süreç var. İki hafta sonra maç oynayacağız, kısa bir süre var önümüzde maça hazırlanmak için. Biraz hızlandırlmış bir sezon başı olacak. Umarım, iki hafta sonra oynayacağımız PAOK maçına en iyi şekilde süre zarfında hazırlanırız. "

"BANA GÖRE ZOR BİR KURA"

Teknik adam Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PAOK eşleşmesine ilişkin ise "Bana göre zor bir kura çektik. Daha iyi rakipler çıkabilirdi ama sonuçta oynayacağız. PAOK'ta Yunanistan'ın önemli takımlarından bir tanesi. Orada olması, tek maç olması biraz da işi farklı yerlere götürüyor baktığımız zaman. Umarım iyi hazırlanır turu geçeriz." dedi.