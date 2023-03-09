Sevilla - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşıyor.
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecak.
Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Exxen canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Sevilla: Dimitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, İrfan Can Kahveci, Arao, Crespo, Lincoln, King, Valencia