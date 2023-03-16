Sivasspor - Fiorentina maçının ilk 11'leri

Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşma Exxen platformunda yayınlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi.

İlk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Hakan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral