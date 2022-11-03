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    Sivasspor, lider olarak turladı

    Sivasspor, lider olarak turladı

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son grup mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak G grubunu lider bitirdi ve son 16'ya kaldı.
    • 03.11.2022 - 22:46
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 22:48
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile temsilcimiz Sivasspor karşı karşıya geldi.

    Fortuna Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    Beraberlik Sivasspor'a yetti

    Sivasspor, 28. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle öne geçti. Slavia Prag'ın eşitlik golü ise 65. dakikada Dimitris Goutas'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

    Sivasspor, lider olarak turladı #1

    Lider olarak son 16'dayız

    Grubun diğer maçında ise Cluj, Ballkani'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Sivasspor, 11 puanla grubu lider tamamladı ve Konferans Ligi'nde adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı.

    10 puanlı CFR Cluj ise ise son 24 takım arasına katıldı. Slavia Prag ise 8, Ballkani ise 4 puanda kalıp Avrupa'ya veda etti.

    Sivasspor, lider olarak turladı #2

    Sivasspor, lider olarak turladı #3

    Sivasspor, lider olarak turladı #4

    Sivasspor, lider olarak turladı #5


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