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    Sivasspor - Malmö maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, evinde Malmö'yü konuk ediyor.
    • 25.08.2022 - 09:14
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    Sivasspor - Malmö maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak

    Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Srdjan Jovanovic yönetecek. Maçta Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

    Sivasspor - Malmö karşılaşmasını TRT Spor canlı yayınlayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Sivasspor: Ali Şaşal, Apindangoye, Goutas, Robin, Uğur, N'Jie, Charisis, Ulvestad, Hakan, Gradel, James

    Malmö: Dahlin, Moisander, Beijmo, Hadzikadunic, Nielsen, Erdal Rakip, Christiansen, Ceesay, Thelin, Birmancevic, Zeidan

    Sivasspor - Malmö maçının muhtemel 11 leri #1


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