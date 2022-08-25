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Sivasspor - Malmö maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, evinde Malmö'yü konuk ediyor.
- 25.08.2022 - 09:14
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak
Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Srdjan Jovanovic yönetecek. Maçta Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.
Sivasspor - Malmö karşılaşmasını TRT Spor canlı yayınlayacak.
Muhtemel 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Apindangoye, Goutas, Robin, Uğur, N'Jie, Charisis, Ulvestad, Hakan, Gradel, James
Malmö: Dahlin, Moisander, Beijmo, Hadzikadunic, Nielsen, Erdal Rakip, Christiansen, Ceesay, Thelin, Birmancevic, Zeidan