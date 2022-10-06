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    Sivasspor'dan tarihi gol

    Ballkani karşısında 37. saniyede Ulvestad ile 1-0 öne geçen Sivasspor, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.
    • 06.10.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 20:56
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    Sivasspor'dan tarihi gol

    UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Sivasspor, Ballkani’yi konuk ediyor.

    Avrupa kupalarındaki en erken golümüzü Ulvestad attı

    Opta verilerine göre Ballkani karşısında 37. saniyede Ulvestad ile 1-0 öne geçen  Sivasspor, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.

    Sivasspor dan tarihi gol #1


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