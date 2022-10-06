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Sivasspor'dan tarihi gol
Ballkani karşısında 37. saniyede Ulvestad ile 1-0 öne geçen Sivasspor, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.
- 06.10.2022 - 20:44
- Güncelleme : 06.10.2022 - 20:56
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Sivasspor, Ballkani’yi konuk ediyor.
Avrupa kupalarındaki en erken golümüzü Ulvestad attı
Opta verilerine göre Ballkani karşısında 37. saniyede Ulvestad ile 1-0 öne geçen Sivasspor, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.