Sivasspor'dan tarihi gol

Ballkani karşısında 37. saniyede Ulvestad ile 1-0 öne geçen Sivasspor, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Sivasspor, Ballkani’yi konuk ediyor.

Avrupa kupalarındaki en erken golümüzü Ulvestad attı

Opta verilerine göre Ballkani karşısında 37. saniyede Ulvestad ile 1-0 öne geçen Sivasspor, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.