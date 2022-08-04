Slovacko teknik direktörü: Fenerbahçe ile kıyas edilemeyiz

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik maçla ilgili düşüncelerini paylaşırken; "Oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, onlarla kıyaslanabilecek kulüp değiliz" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe’ye konuk olacak Çekya temsilcisi Slovacko’nun teknik direktörü Martin Svedik, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Martin Svedik, “Fenerbahçe’yi eleyeceğiz” şeklinde bir açıklaması olup olmadığının sorulması üzerine, “Açıkçası bunun internette dolaşan bir şaka olduğun düşünüyorum.” dedi.

"Yüzde 100'ümüzü versek yine yetmeyebilir"

Sözlerine devam eden Svedik, “Nereden çıktığını bilmiyorum. Biz Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz ve Fenerbahçe'nin tesisini, büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, onlarla kıyaslanabilecek kulüp değiliz. Biz yüzde 100’ümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok. Bu yeterli olmayabilir. Dolayısıyla hal böyleyken öz güvenli bir şekilde böyle ifadeler kullanmamız söz konusu olamaz, asla benim kullandığım ifadeler değil.” diye konuştu.

"Farklı bir stil..."

Svedik, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile yaptığı maçları izleyip izlemediği yönündeki soruya şöyle yanıt verdi; "O maçları izlemeyi bile düşünmedim. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni hocası ve yeni oyuncuları var. Farklı bir stili var. Bu maça hazırlanmadan önce Dinamo Kiev maçlarını baz aldım." şeklinde konuştu.

"Dinamo Kiev'le karşılaşmak isterdim"

Fenerbahçe’nin, Dinamo Kiev maçlarında iyi oynayan taraf olduğunu dile getiren Svedik, “Fenerbahçe daha iyiydi, kırmızı karttan sonra oyunun şekli değişti ve sonrasında bu şekilde oldu. Takım kaptanımız Kadlec, eski bir Fenerbahçeli. Bana Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Bu açıdan baktığınızda ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim. Kaptanımızın tuttuğu takımla karşılaşmak istemezdim. Ama bu sahaya çıkacak olmak da bizim için çok büyük bir fırsat. Zaten rakibinizi seçemiyorsunuz, ona göre kura çekiliyor ve karşılaşmaya çıkıyorsunuz.” diyerek sözlerini noktaladı.