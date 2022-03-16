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    Taylan Antalyalı: Turu geçersek rakipler Barça kadar zor

    Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Barcelona maçı öncesi "Turu geçersek, en az Barcelona kadar zorlu rakipler var" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 12:06
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    Taylan Antalyalı: Turu geçersek rakipler Barça kadar zor

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile karşılaşacak.

    Galatasaray'ın stadındaki mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Taylan Antalyalı, soruları yanıtladı.

    Taylan Antalyalı açıklamasında, "Barcelona orta sahasında tüm oyuncular kaliteli. Sergio Busquets daha tecrübeli. Ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklardır. İlk maçtaki mücadelemizi sahada gösterip, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum.

    Taylan Antalyalı: Turu geçersek rakipler Barça kadar zor #1

    "TURU GEÇERSEK EN AZ BARCELONA KADAR ZORLU RAKİPLER VAR"

    Barcelona, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ancak Avrupa Ligi'nde bu turda olan bütün takımlar güçlü. Turu geçersek, en az Barcelona kadar zorlu rakipler var.

    Galatasaray'da 3. senem. Birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet bile oynadım. Stopere de geçmiştim. Nerede görev verilirse, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünde savunma önünde oynadım. Şu anda görev bölgemden memnunum." ifadelerini kullandı.

    Taylan Antalyalı: Turu geçersek rakipler Barça kadar zor #2


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