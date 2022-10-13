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    Trabzonspor evinde Monaco'ya 4 attı

    Trabzonspor evinde Monaco'ya 4 attı

    UEFA Avrupa Ligi dördüncü grup mücadelesinde Trabzonspor evinde Monaco'yu 4-0 mağlup etti.
    • 13.10.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 00:04
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    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi.

    Monaco en farklı deplasman mağlubiyetini yaşadı

    Akyazı'da oynanan maçı bordo-mavililer, 4-0'lık skorla mağlup etti. Trabzonspor ayrıca, Monaco'ya Avrupa kupalarında deplasmanda aldığı en farklı mağlubiyeti yaşattı.

    Trabzonspor evinde Monaco ya 4 attı #1

    4 golle galibiyeti aldık

    Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Malang Sarr (kendi kalesine), 48. dakikada Vitor Hugo, 57. dakikada Enis Bardhi ve 69. dakikada Trezeguet kaydetti.

    Trabzonspor evinde Monaco ya 4 attı #2

    Trabzonspor zirve takibini sürdürdü

    Bu sonucun ardından Trabzonspor, gruptaki puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. Monaco da 6 puanda kaldı. Grubun 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Monaco ile Ferencvaros deplasmanına gidecek.

    Trabzonspor evinde Monaco ya 4 attı #3

    Trabzonspor evinde Monaco ya 4 attı #4


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