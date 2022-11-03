Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi

UEFA Avrupa Ligi son grup mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, evinde Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti ve grupta 3. olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne kaldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.

Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bakasetas, tarihe geçti

Gruptaki tüm karşılaşmalarda skor üreten Yunan oyuncu, Avrupa Ligi tarihinde bunu başaran ilk futbolcu olmayı başardı.

Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

Trabzonspor, bu galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselemedi. Bordo-mavililerin mağlubiyetini ya da beraberliğini beklediği Monaco, sahasında Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve Ferencvaros ile birlikte üst tura yükseldi.

Monaco ve Ferencvaros, 10'ar puanla üst tura çıkarken, Trabzonspor, 9 puanla UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Grupta 6 puanda kalan Kızılyıldız ise Avrupa defterini kapattı.