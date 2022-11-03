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    Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi

    Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi

    UEFA Avrupa Ligi son grup mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, evinde Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti ve grupta 3. olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne kaldı.
    • 03.11.2022 - 22:36
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 22:43
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    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.

    Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

    Bakasetas, tarihe geçti

    Gruptaki tüm karşılaşmalarda skor üreten Yunan oyuncu, Avrupa Ligi tarihinde bunu başaran ilk futbolcu olmayı başardı.

    Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi #1

    Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

    Trabzonspor, bu galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselemedi. Bordo-mavililerin mağlubiyetini ya da beraberliğini beklediği Monaco, sahasında Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve Ferencvaros ile birlikte üst tura yükseldi.

    Monaco ve Ferencvaros, 10'ar puanla üst tura çıkarken, Trabzonspor, 9 puanla UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Grupta 6 puanda kalan Kızılyıldız ise Avrupa defterini kapattı.

    Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi #2

    Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi #3

    Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi #4

    Trabzonspor, Ferencvaros karşısında galip geldi #5


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