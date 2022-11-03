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Trabzonspor - Ferencvaros maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki son maçında Macar ekibi Ferencvaros ile sahasında karşı karşıya gelecek.
- 03.11.2022 - 19:27
- Güncelleme : 03.11.2022 - 19:30
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.
Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Botka, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Marquinhos, Mercier, Ryan