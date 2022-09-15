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    Trabzonspor - Kızılyıldız maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlıyor.
    • 15.09.2022 - 18:26
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 18:37
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    Trabzonspor - Kızılyıldız maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

    Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic, Kanga, Sanogo, Kangwa, Bukari, Srnic, Pesic


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