Trabzonspor - Monaco - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki dördüncü maçında Fransa ekibi Monaco ile sahasında karşı karşıya geliyor.

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58' Trabzonspor'da Djaniny ve Marek Hamsik oyunda. Abdülkadir Ömur ve Manolis Siopis girdi.

57’ Goool… Trabzonspor 3-0 Monaco (Bardhi)

53' Anastasios Bakasetas ceza sahası dışından çok sert vurdu ama kaleci Nübel gole izin vermedi.

52' Caio Henrique'nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

51' Trabzonspor'da Stefano Denswil ceza sahasına yakın bir noktada rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

48’ Goool… Trabzonspor 2-0 Monaco (Hugo)

46' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in yerine Vitor Hugo oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 1-0 Monaco

44’ Goool… Trabzonspor 1-0 Monaco (Sarr)(KK)

42' Nübel bugün şanslı gününde. Djaniny, ceza sahası dışından kazandığı topu bekletmeden kaleye gönderdi ama kaleci Nübel gole izin vermedi.

41' İki kişinin arasından çıkan Embolo yerden kaleye gönderdi. Uğurcan gole izin vermedi.

40' Sağdan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

39' Gbamin, Bakasetas'tan aldığı topu ceza sahasına yakın bir noktadan kaleye gönderdi ama kaleci Nübel gole izin vermedi.

37' Savunma arkasına atılan topta Umut topu önüne almak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Ardından Djaniny bu karara itiraz ettiği için sarı kart gördü.

36' Trabzonspor'da Bakasetas, ceza sahası dışından şansını denedi ama Nübel bu topu kurtardı.

31' Trabzonspor'da Stefano Denswil, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ama top kaleci Nübel'de kaldı.

29' Monaco'nun çıkarken kaptırdığı topu Djaniny, savunma arkasına sarkan Umut'a gönderdi ama kaleci Nübel zamanında çıktı ve topu aldı.

28' Monaco'nun soldan kazandığı köşe vuruşunu Caio Henrique ortaladı. Savunma araya girdi. Dönen topu Mohamed Camara tamamlamak istedi. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

26' Golovin'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna yay üzerinde Diatta gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

24' Trabzonspor'da Enis Bardhi, Golovin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

20' Monaco'da Youssouf Fofana, ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan harika uzandı ve gole izin vermedi.

18' Sağdan Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği topa Umut Bozok ön direkte vurdu ama olmadı. Son temas bizden, aut.

15' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Caio Henrique ceza sahasına ortaladı. Savunmamız topu uzaklaştırdı. Dönen topu Diatta içeri doldurdu. Breel Embolo'nun indirdiği topa Wissam Ben Yedder gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

14' Hızlı gelişen Monaco atağında Breel Embolo ceza sahası dışından iyi vurdu ama Uğurcan topu kornere çeldi.

9' Hamsik'in savunma arkasına gönderdiği topta Djaniny karşı karşıya pozisyonda kaleci Nübel'i geçemedi.

7' Golovin'in ön direğe gönderdiği topu Diatta ıska geçti ve sonrasında savunmamız topu uzaklaştırdı.

5' Hamsik'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Enis Bardhi yerden vurdu ama bu top yandan auta gitti.

1' Maç başladı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte oluyor. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Bardhi, Umut Bozok

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Fofana, Camara, Diatta, Golovin, Embolo, Ben Yedder