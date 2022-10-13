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Trabzonspor - Monaco maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki dördüncü maçında Fransa ekibi Monaco ile sahasında karşı karşıya gelecek.
- 13.10.2022 - 20:39
UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Bardhi, Umut Bozok
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Fofana, Camara, Diatta, Golovin, Embolo, Ben Yedder