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    Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti

    Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki rakiplerinden Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti.
    • 27.08.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 09:09
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    Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti

    Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 2019'dan beri takımın başında bulunan Sırp teknik adam Stankovic'in istifa ettiği ve yerine 39 yaşındaki Milos Milojevic'in getirildiği ifade edildi.

    Stankovic yönetimindeki Kızılyıldız, 3 Sırbistan Süper Lig ve 2 Sırbistan Kupası şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı.

    Trabzonspor un rakibi Kızılyıldız da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti #1

    "Kızılyıldız'a karşı büyük bir sevgi besliyorum"

    İstifası sonrası açıklamada bulunan Dejan Stankovic, "Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırdık. Kızılyıldız'a karşı büyük bir sevgi besliyorum. Bunu çok istiyorduk. Ancak olmadı. Görevimden ayrılıyorum." dedi.

    Trabzonspor un rakibi Kızılyıldız da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti #2

    Yeni teknik adam, İsveç'ten geliyor

    Geçmiş yıllarda İzlanda'da Vikingur, Breidablik ve İsveç'te Mjällby, Hammarby takımlarının başında bulunan Sırp teknik direktör Milojevic ise son olarak bir başka İsveç ekibi Malmö'de görev yapmıştı.


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