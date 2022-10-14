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    Türk futbolu için tarihi gece

    Türk futbolu için tarihi gece

    Ülkemizi Avrupa'da temsil eden; Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor maçlarını kazandı. Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 4 takım aynı günü galibiyetle kapadı
    • 14.10.2022 - 00:28
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    Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımızın hepsi maçlarından galibiyetle ayrıldı.

    Fenerbahçe deplasmanda Larnaca'yı mağlup etti

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Joao Pedro ve penaltıdan Michy Batshuayi attı.

    Türk futbolu için tarihi gece #1

    Trabzonspor Monaco'yu 4 golle geçti

    Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonspor'dan farklı bir skorla geldi. Bordo-mavililer, H Grubu'nda sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 yendi. Temsilcimizin gollerini Malang Sarr (kendi kalesine), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet attı.

    Türk futbolu için tarihi gece #2

    Başakşehir sahasında RFS'yi yendi

    Başakşehir, ilk maçta deplasmanda berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'dan eli boş gönderdi. Konferans Ligi A Grubu'nda oynanan maçı Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3-0 kazandı. Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Stefano Okaka (2)'dan geldi.

    Türk futbolu için tarihi gece #3

    Sivasspor geriden gelip kazandı

    Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Sivasspor da, Ballkani'den rövanşı aldı. Rıza Çalımbay'ın talebeleri, ilk maçta 4-3 kaybettiği rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2-1'lik skorla mağlup etti. Sivasspor'un gollerini Hakan Arslan ve Karol Angielski kaydetti.

    Türk futbolu için tarihi gece #4

    Avrupa'da bir ilk yaşadık

    4 galibiyetle birlikte, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapadı. Alınan bu güzel sonuçların ardından UEFA ülkeler sıralamasında 4 basamak yükselerek 14. sıraya yerleştik.


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