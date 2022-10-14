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    Avrupa'da en çok puan toplayan dördüncü ülke Türkiye

    Türk kulüplerinin aldığı güzel sonuçların ardından Türkiye, UEFA sıralamasında bu sezon şu ana kadar en çok puan toplayan 4. ülke oldu.
    • 14.10.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 10:46
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    Avrupa'da en çok puan toplayan dördüncü ülke Türkiye

    UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin aldığı iyi sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri de değişiyor.

    Gruptan çıkma bonuslarıyla birlikte toplam puanı 27.900'a yükselen Türkiye, Avrupa macerasına 20. sırada başladığı sezonda gruplarda dördüncü haftalar sonunda 14. sırayı aldı.

    En çok puan toplayan dördüncü ülkeyiz

    Türk takımlarının bu sezon şu ana kadar aldığı sonuçların ardından Türkiye, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplayan dördüncü ülke oldu.

    Avrupa da en çok puan toplayan dördüncü ülke Türkiye #1

    Avrupa da en çok puan toplayan dördüncü ülke Türkiye #2

    Liderliği İngiltere ve İspanya paylaşıyor

    Şu ana kadar oynanan maçların ardından İngiltere ve İspanya 9.571'er puanla zirveyi paylaşırken üçüncü Almanya ise 8.125 puanı hanesine yazdırdı. Türkiye ise şu ana kadar toplanan 7.600 puanla Avrupa'da en fazla puan toplayan dördüncü ülke oldu.

    Avrupa da en çok puan toplayan dördüncü ülke Türkiye #3

    İtalya ve Belçika takipte

    Sıralamada Türkiye'nin arkasında İtalya'nın 7.500, Belçika'nın 7.400 puanı bulunuyor. Şu ana kadar Fransa ise 6.400 puan toplayabildi. Hollanda'nın ise 6.100 puanı bulunuyor.


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