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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?