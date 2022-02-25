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- UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 11:57
Galatasaray ligde istenilen performansı sergileyemedi ancak Fatih Terim döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza attı.
Süper Lig'de küme düşme hattına kadar gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarının yüzümü Avrupa galibiyetleri sayesinde güldürdü.
Fatih Terim ile yolları ayrılması taraftarları üzerken, akıllardaki en önemli soru ise Avrupa macerasının ne olacağı oldu.
Süper Lig performansı ile hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Avrupa arenasına yeni hocası ile çıkmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın rakibinin kim olacağını merak edenler, "UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.
Peki, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi, bugün saat 14.00'te başlayacak. Exxen'den naklen yayınlanacak kura çekiminin canlı skor takibi haberimizde olacak.
Son 16 turu seri başı olan takımlar:
- Galatasaray
- Lyon
- Monaco
- Spartak Moskova
- Frankfurt
- Kızılyıldız
- Leverkusen
- West Ham
Seri başı olmayanlar:
- Atalanta
- Porto
- Sevilla
- Leipzig
- Rangers
- Barcelona
- Real Betis
- Braga