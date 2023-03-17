UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, son dönemlerin formda ekibi Manchester United'la eşleşti.

İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nin çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeleri belli oldu.

Final Macaristan'da olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk maçları ise 11 Mayıs'ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

2022-2023 Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'nin 65.000 kapasiteli Puskas Arena Stadı'nda oynanacak.

Kuraya giren 8 takım şu şekilde oldu:

Sevilla (İspanya) Feyenoord (Hollanda), Juventus, Roma (İtalya), Manchester United (İngiltere) Bayer Leverkusen (Almanya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Sporting (Portekiz).

Çeyrek final eşleşmeleri:

Manchester United - Sevilla

Juventus - Sporting

Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Feyenoord - Roma

Yarı final eşleşmeleri:

Juventus - Sporting / Manchester United - Sevilla

Feyenoord - Roma / Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise